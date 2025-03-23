Uğurcan Çakır: Ülkemiz için mücadele ediyoruz

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da karşılaştığı Macaristan 3-0’lık skorla mağlup etti.

İlk maçı da 3-1’lik skorla kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi’ne yükseldi.

Maçın ardından millilerin kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ, EMİNİM!"

Uğurcan Çakır, özlerini şöyle sürdürdü:

Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na.

"ÜLKEMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Milli Takım'daki arkadaşlık ortamını da yorumlayan Uğurcan, açıklamalarını şöyle noktaladı:

En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz.