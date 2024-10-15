Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oluşan puan durumu: 15 Ekim 2024

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A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı yenerek namağlup lider olarak dönmeyi başardı.

Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda soğuk hava ve zorlu saha koşullarına rağmen Millîlerimiz 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

4 GOL ATTIK

Türkiye'nin gollerini 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada Arda Güler ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. İzlanda'nın golleri ise 3. dakikada Óskarsson ve 83. dakikada Gudjohnsen'den geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTISI İPTAL

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun 54. dakikada penaltıdan attığı gol, çift ayak vuruşu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri de izledi.

Grubun diğer maçında Galler, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Millî Takımımız, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Aynı tarihte Karadağ ise İzlanda'yı konuk edecek.

Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde: