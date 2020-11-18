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    Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde bu gece oynanan maçlar sonuçlandı. Gecenin dikkat çeken karşılaşması İspanya ile Almanya arasında oynandı. İspanyollar, Almanları 6-0'lık bir skorla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 04:12
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 04:18
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    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

    Estadio Olimpico de Sevilla'da oynanan maçı 6-0 kazanan İspanya tarihe geçen bir skor alarak 3 puanı alan taraf oldu.

    İSPANYA 6-0 YENDİ

    Maçın 17. dakikasında Morata, takımını öne geçiren isim olurken 33. dakikada bu kes sahneye çıkan isim ilk golün asistini yapan Ferran Torres oldu ve farkı ikiye çıktı.

    38. dakikada Koke'nin asistinde Rodri'nin golü İspanya'yı 3-0 öne geçirirken ilk yarının skoru da belli oldu. Almanya, 1954'ten bu yana ilk defa bir maçın ilk yarısını 3-0 geride tamamladı.

    İkinci yarıda Almanya'nın bir nebze de olsa toparlanacağını düşünenler ise yanıldı.

    55. dakikada maçın yıldızı Ferran Torres maçı 4-0'a getirdi. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ferran Torres farkı 5'e çıkardı. 88. dakikada Gaya'nın indirdiği topu Oyarzabal ağlara gönderdi ve maç 6-0 tamamlandı.

    Uluslar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    GECENİN SONUÇLARI

    Letonya 5-0 Andorra

    Fransa 4-2 İsveç

    İspanya 6-0 Almanya

    Karadağ 4-0 Güney Kıbrıs

    Malta 1-1 Faroe Adaları

    Cebelitarık 1-1 Lihtenştayn

    Lüksemburg 0-0 Azerbaycan

    Hırvatistan 2-3 Portekiz

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