Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

İHA

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuva, 5 Eylül Perşembe günü A Ligi maçlarıyla başlarken, dün gece oynanan karşılaşmalarla ilk hafta tamamlandı.

Turnuvada ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLAR

A Ligi 1. Grup

İskoçya - Polonya: 2-3

Portekiz - Hırvatistan: 2-1

A Ligi 2. Grup

Fransa - İtalya: 1-3

Belçika - İsrail: 3-1

A Ligi 3. Grup

Almanya - Macaristan: 5-0

Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2

A Ligi 4. Grup

Danimarka - İsviçre: 2-0

Sırbistan - İspanya: 0-0

B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Çekya: 4-1

Ukrayna - Arnavutluk: 1-2

B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2

Yunanistan - Finlandiya: 3-0

B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Norveç: 0-0

Slovenya - Avusturya: 1-1

B Ligi 4. Grup

Galler - Türkiye: 0-0

İzlanda - Karadağ: 2-0

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - İsveç: 1-3

Estonya - Slovakya: 0-1

C Ligi 2. Grup

Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1

Kosova - Romanya: 0-3

C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0

Belarus - Bulgaristan: 0-0

C Ligi 4. Grup

Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1

Ermenistan - Letonya: 4-1

D Ligi 1. Grup

San Marino - Lihtenştayn: 1-0

D Ligi 2. Grup

Moldova - Malta: 2-0

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)