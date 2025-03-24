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Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar

Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar Ligde play-off turu sonucunda Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya, bir üst lige çıktı. Macaristan ve İskoçya, B Ligi'ne, Avusturya ve İzlanda C Ligi'ne, Slovakya ise D Ligi'ne düştü.