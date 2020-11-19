Uluslar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland oldu

Norveç'in genç golcüsü Erling Haaland, attığı 6 golle Uluslar Ligi grup maçlarının en golcü oyuncusu oldu.

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının sona ermesiyle istatikler de son halini aldı.

Norveç'in Borussia Dortmund forması giyen genç forveti Erling Haaland, attığı 6 golle UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının en golcü oyuncusu oldu.

ZAHAVI 5 GOL ATTI

Haaland'ı takip eden isimler ise 5 golle İsrail'den Eran Zahavi, yine 5 golle Romelu Lukaku oldu.

Asist krallığında ise başı çeken isim Ermenistan'dan Rgran Barseghyan olurken, en golcü takım ise 16 golle Belçika olarak kayıtlara geçti.