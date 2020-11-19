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- Uluslar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland oldu
Uluslar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland oldu
Norveç'in genç golcüsü Erling Haaland, attığı 6 golle Uluslar Ligi grup maçlarının en golcü oyuncusu oldu.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 10:47
UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının sona ermesiyle istatikler de son halini aldı.
Norveç'in Borussia Dortmund forması giyen genç forveti Erling Haaland, attığı 6 golle UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının en golcü oyuncusu oldu.
ZAHAVI 5 GOL ATTI
Haaland'ı takip eden isimler ise 5 golle İsrail'den Eran Zahavi, yine 5 golle Romelu Lukaku oldu.
Asist krallığında ise başı çeken isim Ermenistan'dan Rgran Barseghyan olurken, en golcü takım ise 16 golle Belçika olarak kayıtlara geçti.