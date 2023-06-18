Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 yendi Türkiye U21 Milli Takım ile Azerbaycan U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşılaştı. Genç Milliler mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde devam ettiği hazırlıklar kapsamında, hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti.

İlk yarı golsüz bitti

Ön alan presiyle 2'nci bölgede top kaparak fırsat bulan Ay-yıldızlılar, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda kırmızı-beyazlı ekipte Kenan Yıldız etkili oyunuyla göze çarparken, savunma anlamında da Ay-yıldızlı ekip kontra ataklar dışında rakibine pozisyon vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda gelen gol, galibiyeti getirdi

Mücadelenin ikinci yarısında da ev sahibinin baskısı devam etti ve 57'nci dakikada milliler penaltı kazandı. 59'uncu dakikada Ay-yıldızlılarda topun başına geçen Enis Destan, topu ağlara göndererek karşılaşmada gol perdesini açtı: 1-0. Golden sonra daha baskın bir oyun ortaya koyan Ümit Milliler, yan toplar ile etkili oldu. Oyunun kontrolünü elinde tutan Ay-yıldızlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, Haziran ayındaki son hazırlık maçında 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de Bosna Hersek ile Eyüp Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Levent Sürme yönetiminde 2'de 2

Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini şimdiki Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan devir alan Levent Sürme, Azerbaycan ile oynanan özel karşılaşmada alınan galibiyetin ardından takımın başında çıktığı 2'nci maçında 2'nci galibiyetini aldı. Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takım ilk hazırlık maçında ise Kosova U21 ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Ay-Yıldızlılar A grubunda mücadele edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 - 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele edecek. Grubunda; İrlanda, İtalya, San Marino, Letonya ve Norveç ile karşılaşacak Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 8 Eylül Cuma günü İrlanda'ya karşı oynayacak.