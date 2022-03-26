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    Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya'yı yendi

    Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.
    • AA
    • 26.03.2022 - 02:53
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    Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya'yı yendi

    İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki Tynecastle Park'ta oynanan maçta milli takımın gollerini 28. dakikada Furkan Bayır ve 71. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

    GRUPTA 2. GALİBİYET

    Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde eden ay-yıldızlı takım, puanını 7'ye çıkardı.

    Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya yı yendi #1


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