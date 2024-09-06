Ümit Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne yenildi Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Grup Eleme maçında sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi

2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Grup Eleme maçında Levent Sürme'nin çalıştırdığı Türkiye Ümit Milli Futbol Takımımız ile James Crawford yönetimindeki İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla İrlanda oldu.

Konuk ekibin galibiyet golü 84. dakikada Sam Curtis'ten geldi.

SERDAR SAKATLANDI

Ümit Milli Takım'da kaptan Serdar Saatçı, 65. dakikada sakatlanarak yerini Hamza Güreler'e bıraktı.

MİLLİLER, GRUPTAN ÇIKAMADI

Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takım 7 puanda kalarak play-off şansını zora sokarken, İrlanda 16 puana ulaşmış oldu. Milliler, gruptan çıkma şansını kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP SAN MARİNO

Grubun diğer maç haftasında Ümit Milli Takım deplasmanda San Marino ile karşılaşırken, İrlanda sahasında Letonya ile karşılaşacak.