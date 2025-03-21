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Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 2-1 mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 2-1 mağlup etti Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.