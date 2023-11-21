Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç'i devirdi! Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki beşinci maçında Norveç'i 2-0 mağlup etti.

AA

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu beşinci mücadelesinde Ümit Milli Futbol Takımımız ile Norveç, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıyı önde bitirdik

30. dakikada milli takım öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Cihan Çanak, topu kale önüne ortaladı. Bu bölgedeki Erencan Yardımcı ve rakip savunma oyuncusunun dokunamadığı top, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Cihan Çanak'ın ortasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Erencan Yardımcı, rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erencan Yardımcı'nın yerden vuruşunda, kaleciyi de geçen topu savunma oyuncusu Sjovold çizgi üzerinden çıkardı.

İlk yarı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Erencan, skoru belirledi

54. dakikada Norveç gole yaklaştı. Zafeiris'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Karlsbakk'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

64. dakikada ay-yıldızlı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Rakip savunma oyuncusunun hatasından yararlanarak sağ taraftan ceza sahasına giren Cihan Çanak, kale önüne orta açtı. Kaleci Tangvk'ın eliyle dokunduğu topu önünde bulan Erencan Yardımcı, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye, grupta ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Norveç ise beşinci maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)