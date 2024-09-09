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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım ve Arif Kocaman kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım ve Arif Kocaman kadrodan çıkarıldı San Marino ile 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde maç yapacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Özgür Yıldırım ve Arif Kocaman, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.