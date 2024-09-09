Ümit Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım ve Arif Kocaman kadrodan çıkarıldı
AA

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan ve aday kadrodan çıkarılan Bertuğ Özgür Yıldırım ve Arif Kocaman, San Marino karşısında forma giyemeyecek.

MAÇ YARIN OYNANACAK

Ümit Milli Takım, San Marino ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editör