Ümit Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım ve Arif Kocaman kadrodan çıkarıldı

AA
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan ve aday kadrodan çıkarılan Bertuğ Özgür Yıldırım ve Arif Kocaman, San Marino karşısında forma giyemeyecek.
MAÇ YARIN OYNANACAK
Ümit Milli Takım, San Marino ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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