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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ravil Tagir yerine Seyfettin Anıl kadroya alındı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ravil Tagir yerine Seyfettin Anıl kadroya alındı Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ravil Tagir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Rizespor'da forma giyen Seyfettin Anıl Yaşar dahil oldu.