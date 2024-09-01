Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ravil Tagir yerine Seyfettin Anıl kadroya alındı

AA & Ensonhaber
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Al-Jazira'de forma giyen Ravil Tagir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Rizespor'da görev yapan Seyfettin Anıl Yaşar, Ravil Tagir'in yerine aday kadroya dahil edildi.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Ümit Milli Takım, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile karşılaşacak.
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