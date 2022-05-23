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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ve Danimarka ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.