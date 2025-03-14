Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Oteli'nde toplanacak.
MİLLİLER, İKİ MAÇ YAPACAK
Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü önce Alanya'da Kosova'yı, daha sonra 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus'u konuk edecek.
ADAY KADRO
Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)
Defans: Ayberk Karapo (Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük)
Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Bodrum FK)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Poyraz Efe Yıldırım (Ümraniyespor)
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