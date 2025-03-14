Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

AA & Ensonhaber

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Oteli'nde toplanacak.

MİLLİLER, İKİ MAÇ YAPACAK

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü önce Alanya'da Kosova'yı, daha sonra 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus'u konuk edecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: