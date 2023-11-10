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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Ümit Milli Futbol Takımı'nın Slovenya ve Norveç maçları için 22 kişilik aday kadrosu duyuruldu.