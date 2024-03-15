Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Ümit Milli Takımımızın 22 Mart Cuma günü özel maçta İstanbul'da Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Ferrara şehrinde İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

AA

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 22 Mart Cuma günü özel maçta İstanbul'da Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde Ferrara şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

2002 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki altıncı sınavı olacak.

22 futbolcu çağrıldı

Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)