Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cuma günü Sofya'da Bulgaristan ve 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kadroya 24 futbolcu davet edildi.
ADAY KADRO
Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)
Defans: Ayberk Karapo (Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Emir Ortakaya (KVC Westerlo), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV II), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum), Cihan Çanak (Trabzonspor)
Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)
MİLLİLER, PAZAR GÜNÜ TOPLANACAK
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazar günü saat 22.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Oteli'nde toplanacak.
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