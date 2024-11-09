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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu Ümit Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.