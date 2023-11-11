Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

AA

Özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İki yeni isim dahil oldu

Bu oyuncuların yerine Rizespor forması giyen Eray Korkmaz ve Eyüpspor'dan Metehan Baltacı, aday kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım, 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)