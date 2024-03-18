Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik Kariyerine Braga'da devam eden genç oyuncu Serdar Saatçı, yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

AA

Serdar Saatçı, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı özel maçların kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Şahin Dik kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (Başakşehir)

Defans: Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Şahin Dik (Giresunspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Rennes)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)