Ümit Milli Futbol Takımı'nın maç programı belirlendi

AA & Ensonhaber
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre genç millilerin, H Grubu'nda oynayacağı müsabakalar 9 Eylül'de başlayacak ve 6 Ekim 2026'da tamamlanacak.
Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri sonra duyurulacak.
ELEMELERDEKİ MAÇ PROGRAMI
9 Eylül: Türkiye-Hırvatistan
10 Ekim: Türkiye-Litvanya
14 Ekim: Macaristan-Türkiye
14 Kasım: Türkiye-Ukrayna
18 Kasım: Litvanya-Türkiye
31 Mart 2026: Hırvatistan-Türkiye
26 Eylül 2026: Ukrayna-Türkiye
6 Ekim 2026: Türkiye-Macaristan
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