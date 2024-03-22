Ümit Milli Takım, Gürcistan'ı iki golle geçti Ümit Milli Futbol Takımımız, özel maçta sahasında Gürcistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımımız ile Ramaz Svanadze'nin çalıştırdığı Gürcistan karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan özel maçta milliler, her iki devrede de bulduğu gollerle sahasında rakibi Gürcistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Milliler, iki golle güldü

Takımımıza galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Gürcistan U21 takımının tek golü 58. dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi.

Takımımızda Erencan Yardımcı, karşılaşmanın 83. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Sıradaki rakip İtalya

Millilerimiz bir sonraki müsabakada, 26 Mart tarihinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında İtalya U21 ile deplasmanda karşılaşacak.