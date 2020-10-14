Ümit Milli Takım İngiltere'de kaybetti

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde lider İngiltere'ye konuk olan Ümit Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’ta İngiltere’ye konuk olan Ümit Milli Takım, karşılaşmadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelenin 17. dakikasında Hüseyin Türkmen’in kendi filelerine gönderdiği golle geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 53. dakikada Halil Dervişoğlu ile beraberliğe çok yaklaştı ancak Dervişoğlu’nun attığı gol geçerlilik kazanmadı.

88’de Eddie Nketiah’la İngiltere farkı 2’ye çıkarırken Halil Dervişoğlu’nun 90. dakikadaki golü millilere yetmedi.

Ay-Yıldızlılar bu sonuçla grupta 7 puanla 5. sırada kalırken, İngiltere ise 22’ye çıkardı ve 8 maç sonunda en yakın rakibi Avusturya ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.

Grupta kalan 2 maçını Samsun'da oynayacak milliler, 13 Kasım'da Avusturya'yı, 17 Kasım'da da Kosova'yı konuk edecek.

GALATASARAY MAÇINDA YAŞANANLAR

Halil Dervişoğlu, Ümit Milli Takımı’nın hafta içinde Galatasaray ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında gündeme oturmuştu.

Galatasaraylı savunmacı Marcao’nun genç futbolcuya maç içindeki tartışma sonrası tokat attığı iddia edilmişti.

"KÜÇÜK BİR TARTIŞMA YAŞANDI"

Ancak Galatasaray Kulübü iddiaları yalanlarken, Dervişoğlu da yaşananların küçük bir tartışmadan ibaret olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

SAKATLIK YAŞANMASIN DİYE ERKEN BİTİRİLDİ

Ümit Milli Takım ve Galatasaray arasındaki maçın erken bitirilmesinin nedeninin, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek sakatlıkları önlemek olduğu belirtildi.