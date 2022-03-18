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    Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı maç öncesi aday kadro belli oldu.
    • AA
    • 18.03.2022 - 21:04
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    Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosu açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular yarın saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.

    Ümit Milli Takım ın aday kadrosu açıklandı #1

    Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

    ADAY KADRO

    Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Enis Destan (Trabzonspor ), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford).


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