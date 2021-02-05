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    Ümit Milli Takımı'nın fikstürü belli oldu

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 14:20
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    Ümit Milli Takımı'nın fikstürü belli oldu

    2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

    I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

    Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak.

    Ümit Milli Takımı nın fikstürü belli oldu #1

    Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:

    08.06.2021   Kazakistan-Türkiye

    03.09.2021   Türkiye-Belçika

    07.09.2021   Türkiye-İskoçya

    12.11.2021   Belçika-Türkiye

    16.11.2021   Türkiye-Danimarka

    25.03.2022   İskoçya-Türkiye

    10.06.2022   Türkiye-Kazakistan

    14.06.2022   Danimarka-Türkiye

    Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

    ŞAMPİYONA YOLU

    2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

    Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

    Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

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