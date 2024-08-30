Haberler



Milli Takımlar



Ümit Millilerin aday kadrosu belirlendi

Ümit Millilerin aday kadrosu belirlendi Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takımımızın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu. Milliler, İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak.