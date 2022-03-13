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    Ümitler Judo Avrupa Kupası'da 3 madalya

    Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular, 1'er altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 13.03.2022 - 06:39
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    Ümitler Judo Avrupa Kupası'da 3 madalya

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem altın, Begümnaz Doğruyol gümüş, 44 kiloda ise Buse Uygun bronz madalyanın sahibi oldu.

    Kadınlar 44 kiloda Gülşen Tanrıkulu ile erkekler 66 kiloda Abdullah Turgutlu ise sıkletlerinde beşinci sırayı aldı.

    32 ülkeden 282 kadın ve 407 erkek judocunun katıldığı organizasyon bugün de devam edecek.

    Ümitler Judo Avrupa Kupası da 3 madalya #1

    Ümitler Judo Avrupa Kupası da 3 madalya #2


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