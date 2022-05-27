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    Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı?

    Kasımpaşa’da forma giyen Umut Bozok, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı. Bunun akabinde, "Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı?" sorusu merak edilmeye başlandı.
    • 27.05.2022 - 17:37
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    Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı?

    A Milli Futbol Takımı aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanırken, kadroda bazı isimlerin olmaması şaşkınlık yarattı.

    Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'un Milli Takım'a alınmaması herkesi şaşırtırken, Kasımpaşa'da forma giyen ve dikkati çeken Umut Bozok ise kadroda kendisine yer buldu.

    A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu uzun bir süre daha konuşulacak gibi duruyor..

    Çünkü aday kadroda yer alan Umut Bozok'un çıkarılması gündeme bomba gibi düşerken, nedeni merak edildi.

    Bu kapsamda futbolseverler, "Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.

    Peki, Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı? İşte yanıtı...

    Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı?

    Kasımpaşa’da forma giyen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

    Spor Toto Süper Lig 'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan Kasımpaşalı oyuncunun MR tetkiklerini değerlendiren A Milli Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti.

    25 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 20 gol atarak gol krallığını zirvede bitirmişti.

    Umut Bozok, milli takım kadrosundan neden çıkarıldı? #1


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