Umut Meraş: Elimizden geleni yapacağız olursa olur

A Milli Takımımızda Umut Meraş, Galler maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği maçın ardından Umut Meraş konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İsviçre maçını kazanmak istediğimizi vurgulayan Umut, "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur." ifadelerini kullandı.



