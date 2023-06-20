Umut Nayir: Görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Samsun'da Galler ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takım, 2-0'lık skorla kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler attı. Her iki futbolcu da Milli Takım kariyerinde ilk gollerini attı.

Maçın ardından millilerin ilk golünü atan Umut Nayir, galibiyet sonrası açıklama yaptı.

Umut Nayir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Attığı gol hakkında konuşan forvet oyuncusu şu açıklamayı yaptı:

2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, kaleci kurtaracak diye korktum ama gol oldu. Benim için özel bir sezon oldu. Özel sezonu böyle taçlandırmak çok keyifli.