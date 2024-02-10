Ürdün'ü yenen Katar, Asya Kupası şampiyonu oldu Katar, ev sahibi olduğu Asya Kupası'nda finalde Ürdün'ü 3-1'lik skorla yenerek şampiyonluğa uzandı.

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Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Asya Kupası'nda final heyecanı yaşandı.

Tintin Marquez'in çalıştırdığı ev sahibi ve son şampiyon Katar ile Hussein Ammouta yönetimindeki Ürdün karşı karşıya geldi.

Lusail Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Katar oldu.

Katar'a kupayı getiren tüm golleri Akram Afif attı. Afif, 3 golü de penaltıdan atarken 22, 73 ve 90'da sahne aldı.

Ürdün'ün tek golü 67. dakikada Yazan Abdallah Alnaimat'tan geldi.