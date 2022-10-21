Uruguay'ın aday kadrosunda Süper Lig'den 4 isim

Uruguay'ın 55 kişilik 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Süper Lig'den 4 isim kadroda kendine yer buldu.

2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay'ın 55 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Listede Süper Lig'de forma giyen 4 isim yer aldı.

Süper Lig oyuncuları kadroda

Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Trabzonspor'dan Maxi Gomez ve Fenerbahçe'den Diego Rossi kadroda kendine yer bulan futbolcular oldu.

Uruguay, Dünya Kupası'nın H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile birlikte üst tur için mücadele edecek.

İşte Uruguay'ın kadrosu: