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    Uruguay'ın aday kadrosunda Süper Lig'den 4 isim

    Uruguay'ın 55 kişilik 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Süper Lig'den 4 isim kadroda kendine yer buldu.
    • 21.10.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:23
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    Uruguay'ın aday kadrosunda Süper Lig'den 4 isim

    2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay'ın 55 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Listede Süper Lig'de forma giyen 4 isim yer aldı.

    Süper Lig oyuncuları kadroda

    Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Trabzonspor'dan Maxi Gomez ve Fenerbahçe'den Diego Rossi kadroda kendine yer bulan futbolcular oldu.

    Uruguay, Dünya Kupası'nın H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile birlikte üst tur için mücadele edecek.

    İşte Uruguay'ın kadrosu:

    Uruguay ın aday kadrosunda Süper Lig den 4 isim #1


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