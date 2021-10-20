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    Veteran milli güreşçilerden Dünya Şampiyonası'nda iki madalya

    Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Hamza Ergut gümüş, Ayhan Özdemir ise bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 20.10.2021 - 01:27
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    Veteran milli güreşçilerden Dünya Şampiyonası'nda iki madalya

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Loutraki kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde B kategorisi 100 kiloda Hamza Ergut'un finalde Polonyalı Krzstyzof Czerczak'a yenildiği ve gümüş madalyada kaldığı belirtildi.

    AYHAN ÖZDEMİR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

    E kategorisinde 88 kiloda mindere çıkan Ayhan Özdemir'in ise üçüncülük maçında Kazakistan'dan Kalkabay Bopayev'i yenerek bronz madalyanın sahibi olduğu kaydedildi.

    Veteran milli güreşçilerden Dünya Şampiyonası nda iki madalya #1

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