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Veteran milli güreşçilerden Dünya Şampiyonası'nda iki madalya
Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Hamza Ergut gümüş, Ayhan Özdemir ise bronz madalya kazandı.
- AA
- 20.10.2021 - 01:27
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Loutraki kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde B kategorisi 100 kiloda Hamza Ergut'un finalde Polonyalı Krzstyzof Czerczak'a yenildiği ve gümüş madalyada kaldığı belirtildi.
AYHAN ÖZDEMİR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
E kategorisinde 88 kiloda mindere çıkan Ayhan Özdemir'in ise üçüncülük maçında Kazakistan'dan Kalkabay Bopayev'i yenerek bronz madalyanın sahibi olduğu kaydedildi.