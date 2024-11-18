Victor Boniface, gençlere para yolladı

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Ruanda'yı evinde konuk edecek olan Nijerya'da, maç öncesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Bir grup Nijeryalı futbolsever, takımlarının yaptığı antrenmanı takip etti. İdman sonrasında ise golcü futbolcu Victor Boniface, bonkörlüğünü konuşturdu.

HARÇLIK GÖNDERDİ

Galatasaraylı Victor Osimhen ile birlikte Nijerya'nın gol yükünü sırtlayan başarılı futbolcu, genç futbolseverlere IBAN yoluyla harçlık gönderdi.

Boniface'in takım otobüsünden para yollaması ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Kariyerini Alman ekibi Bayer Leverkusen'de sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 resmi maça çıktı.

45 milyon euro piyasa değeri bulunan forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle mücadele etti.