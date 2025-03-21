Victor Osimhen yıldızlaştı! Nijerya, Ruanda'yı iki golle geçti

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2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanına konuk oldu.

Nijerya, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11 ve 45+3. dakikalarda fileleri havalandırdı.

OSIMHEN VE OSAYI 77 DAKİKA OYNADI

Nijerya'da iki gol atan Osimhen, 77. dakikada oyundan çıktı. Nijerya'da Osimhen gibi Bright Osayi-Samuel de 77 dakika sahada kaldı.

NİJERYA PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

Nijerya, elemelerdeki bir sonraki maçında Zimbabve'yi ağırlayacak. Ruanda ise sahasında Lesotho'yu konuk edecek.