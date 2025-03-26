Haber Merkezi
Nijerya ile Zimbabve, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelede Nijerya'yı Galatasaraylı Victor Osimhen 74. dakikada öne geçirirken, Zimbabve ise 90. dakikada Tawanda Chirewa'nın golüyle beraberliği yakaladı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Zimbabve'nin attığı bu gol sonrası Osimhen, yedek kulübesinde adeta yığıldı kaldı.
87.dakikada oyundan çıkan Nijeryalı yıldızın, maçın bitmesiyle birlikte sinirlerine hakim olamadığı görüldü.
ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ
Son düdükle birlikte sahaya giren Osimhen, takım arkadaşlarına sitem etti.
Sakinleştirilmeye çalışılan Osimhen, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
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