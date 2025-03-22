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Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. haftasında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, rakibini 2-0 mağlup etti.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 12. ve 45+4. dakikalarda Galatasaray'ın oyuncusu Victor Osimhen kaydetti.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği dünyaca ünlü golcünün adı, birçok kulüple anılıyor.

Bu takımların başında da Chelsea ve Manchester United geliyor.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Milli takım kampında olan Victor Osimhen, burada kendisine gelen "Chelsea mi Manchester United mı?" sorusuna verdiği tepkiyle gündem oldu.

Osimhen, sorunun sorulmasının ardından gülerek "Sus" işareti yaptı ve herhangi bir cevap vermedi.