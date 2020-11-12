Türkiye-Hırvatistan maçında 45 dakika oynayan Domagoj Vida'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken, Şenol GÜneş başta olmak üzere bazı milli futbolcularla yakın teması endişe uyandırdı.

Uluslar Ligi maçları öncesi A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşma sırasında, Hırvatistan cephesinden, Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklaması geldi.

MİLLİ TAKIM KAMPI DİKEN ÜSTÜNDE

Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.

Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ViDEO

TFF'DEN VIDA AÇIKLAMASI

Domagoj Vida'nın devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıkması ve oyundan alınması sonrasında TFF'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde karantinaya alındığı bildirildi.

"A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitifçıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır. Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."