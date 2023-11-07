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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid antrenmanını ziyaret ederek milli futbolcu Arda Güler’i yakından izledi.
Uzun süren sakatlığı sonrasında ilk kez Rayo Vallecano maçında kadroya alınan Arda Güler, 0-0 beraberlikle sona eren maçta süre alamamıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile konuştuğunu ve oyuna almak için uygun durumun oluşmadığını söylemişti.
Montella ve Ancelotti sohbet etti
A Milli Futbol Takımı’nın, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri son maçı öncesi Arda Güler’in durumunu yakından incelemek isteyen Vincenzo Montella, genç futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.
Arda Güler’i izleyen Montella, Ancelotti ile sohbet etti.
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