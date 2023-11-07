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Vincenzo Montella, Arda Güler'i ziyaret etti

Vincenzo Montella, Arda Güler'i ziyaret etti A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella, EURO 2024 Elemeleri öncesinde Arda Güler'in son durumunu incelemek üzere Real Madrid'in antrenmanını ziyaret etti.