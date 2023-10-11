Vincenzo Montella: EURO 2032'de de milli takımın başında olmak isterim A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenlenecak EURO 2032 hakkında "Çok yetenekli 2 ülkenin birlikte götüreceği organizasyon olacak. 9 sene sonra burada milli takımın başında olmak isterim" dedi.

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

12 Ekim Perşembe akşamı saat 21.45'te başlayacak kritik mücadele öncesinde Türkiye'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum"

İtalyan çalıştırıcı, sözlerine şu şekilde başladı:

Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız. Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert Günok önemli eksikler ama ben her zaman elimde olan oyuncular ile planlama yaparım. Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.

"Şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum"

"Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı?" sorusuna Montella şu yanıtı verdi:

Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak.

"İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum"

"Daha önce Adana Demirspor'da 4-6-0 gibi taktikler denediniz. Milli Takım'da da böyle bir denemeniz olacak mı?" sorusu karşısında Montella, şunları dedi:

O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi. Bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum.

"Neden olmasın"

Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde oynanacak EURO 2032 hakkında Montella, şu ifadeleri kullandı:

Çok yetenekli 2 ülkenin birlikte götüreceği organizasyon olacak. Bin senelik tarihe sahip 2 ülke, o yüzden neden olmasın 9 sene sonra burada milli takımın başında olmak isterim. Önemli de bir organizasyon olacağını düşünüyorum.

"Her an oyunu değiştirebilir"

Vincenzo Montella, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Luka Modric, belki de milli takım için dinleniyordur. Gerçekten çok büyük bir futbolcu. Ancak yıllar geçtikçe futbolcular kendilerini yönetmeye başlıyor. Real Madrid'de çok büyük oyuncu ile çalışıyor ve her an oyunu değiştirebilir.

"Hakan iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık"

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Montella, şu açıklamayı yaptı:

Hakan öyle bir seviyeye geldi ki iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi.

"Hep gol atmayı hayal ederdim"

İtalyan teknik adam, açıklamalarını şöyle noktaladı: