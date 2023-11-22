Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından "Beni ilk çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım, gurur meselesi bu" dedi.

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ensonhaber.com

EURO2024 Elemeleri D Grubu son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanına konuk oldu. Cardiff City'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

A Milli Takım'ın golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı. Galler'in golü ise 7. dakikada Neco Williams'tan geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, grupta 17 puana yükseldi ve D Grubu'nu zirvede bitirdi. Milliler, ilk kez bir Avrupa Şampiyonası eleme grubunu birinci sırada tamamladı. Galler ise grubu 12 puanla kapattı ve 3. sırada yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bayrak için elimden geleni yapacağım"

Montella, sözlerine şu şekilde başladı:

Çok zorlu bir karşılaşma geçirdik. İlk başta onların fiziksel gücünü çok daha fazla hissettik. Galler de kendi evinde her zaman iyi oynadığını tekrardan gösterdi. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. İkinci yarıda mental olarak karşılık vermeye başladık. Memnunum. Özellikle çalışanlarımız, bize destek veren herkes için çok mutluyum. Lider olarak bitirdik grubu. Beni ilk çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım, gurur meselesi bu. Üçüncü torbadaki takımlarda zorlu ekipler. Kim çıkarsa çıksın zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi her seferinde ülkemizin ruhuyla sahada olacağız.

"Hakemin büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum"

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili yorum yapmam. Dışarıdan yargılamak daha kolay oluyor. Sadece bazı pozisyonlarda farklı bakış açısıyla pozisyonları yorumladığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi dışarıda yargılamak çok kolay. O yüzden hakemlerle alakalı konuşmaya gerek yok. Genel olarak baktığınızda da hakemin büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum.

"Lider bitirdiğimiz için çok mutluyuz"

Karşılaşmada 1-0 geriye düştükten sonra oyun ve skor olarak toparlanmanın önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Zorlu bir maç olacağını biliyorduk ama daha fazlasını yapabilirdik ilk yarıda. En önemlisi Milli Takım'a geldiğimden beri gördüğüm en güzel şeylerden birisi gösterdiğimiz reaksiyon. Sürekli bu tarz reaksiyonları verebilen bir gruba sahip olduğumuz için çok mutluyum. İkinci yarıdaki reaksiyon çok önemliydi. Lider bitirdiğimiz için çok mutluyuz.

"Duygusal anlamda bir şey hissetmiyorum"

Euro 2024 gruplarında İtalya ile eşleşme ihtimali hakkında sorulan soruya Montella, şu şekilde konuştu:

Duygusal anlamda bir şey hissetmiyorum. Çünkü şu an için herhangi bir şey yok. Kurayı bekleyeceğiz. Böyle bir şey olursa, sonrasında fazlasıyla cevap verebilirim.

"Ne kadar önemli bir kaleci olduğunu gösterecektir"

Vincenzo Montella, Türk kalecilere güvendiğini dile getirdi.