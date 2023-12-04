Vincenzo Montella çalışmalara başladı: Almanya'da yerinde inceleme A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'ün oynanacağı Almanya'da birtakım incelemelerde bulundu.

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Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 kura çekiminin ardından İtalyan basınına konuştu, milli takım hocalığının kulüplere göre daha dinamik olduğunu savundu.

Portekiz ve Çekya ile birlikte yer alacakları grubu değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Artık bu seviyelerde üst düzey karşılaşmalar oynanır. Her maç zordur. Hata yapamaz, rakibi küçümseyemezsiniz. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an için ilk ve tek hedefimiz budur." yorumunu yaptı.

"Dinamik bir iş"

Birçok kulüpte görev almasının ardından ilk kez bir milli takımın başına geçen Montella, bu deneyimiyle ilgili olarak şunları söyledi:

Bu yeni görevimden mutluyum. Düşündüğümden çok daha dinamik bir iş. Dersine çalışmak isteyen birinin gözüyle beni çok daha fazla maç izlemeye yöneltiyor. Çok sağlıklı bir ortamda, insani açıdan zenginleştiren bir deneyim benim için.

"Başka ülkeyi çalıştırmak nasıl bir his?" diye soruldu

'İtalyan bir teknik adam olarak başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmak nasıl bir his?' sorusuna Vincenzo Montella, şu yanıtı verdi:

Bir ülkeyi içtenlikle temsil ediyorum. Bu, futbolun ötesinde bir şey. Kendimi bu ülke için yüzde yüz sorumlu hissediyorum. Her zaman bir Şampiyonlar Ligi finalini, arkadaşım olan bir antrenöre karşı oynamayı hayal etmişimdir, çünkü bu her halükarda daha az acı bir yenilgi olurdu. Aynı şey İtalya için de geçerli.

EURO 2024'ün oynanacağı Almanya'yı inceledi

Öte yandan İtalyan teknik adam, Almanya'daki kura çekiminin ardından Hamburg şehrinde incelemelerde bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: