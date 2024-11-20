Vincenzo Montella: Çok üzgünüm

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UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının heyecanı yaşandı...

B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında, Robert Prosinecki'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Karadağ, Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımımızı ağırladı.

Mücadele, İsviçreli hakem Urs Schnyder’in yönetiminde, Niksic Stadyumu’nda oynandı.

Karadağ, Milli Takımımızı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

İtalyan teknik adam şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz."

"KOLAY OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar korakor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı."

"FUTBOLCULARIMLA DAHA ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Vincenzo Montella şunları söyledi:

"Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik."

"BENİM FELSEFEME KARŞI"

50 yaşındaki teknik adam, "Bir kararını değiştirmek isteseydi neyi değiştirirdi?" sorusunu, "Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu." sözleriyle yanıt verdi.