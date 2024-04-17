Vincenzo Montella: EURO 2024'te tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesinde "Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımımız, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la mücadele edecek millilerde turnuvaya sayılı zaman kala İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Montella, La Gazetta della Sport'a EURO 2024 ve A Milli Takım'a ilişkin konuştu.

"Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum"

Turnuvada iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyleyen Montella, sözlerine şöyle başladı:

Tarihimizde ilk defa grubu lider tamamladık ve kalitemizi gösterdik. Elbette şimdi bu turnuvadan beklentiler büyük. Bizim amacımız güzel futbol oynamak ve kendimize güvenip iyi bir sonuç almak. Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum.

"En yüksek noktaya gidebilir"

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Montella, genç futbolcu hakkında şunları dedi:

En yüksek noktaya gidebilir. Gelişimini tamamlaması gerekiyor ama büyük bir potansiyeli var. Juventus onun için ideal. Önemli özellikleri var.

"Pozisyonunda en iyiler arasında yer alıyor"

Montella, kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda en iyilerinden biri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: