Vincenzo Montella: Farklı bir stratejiyle sahada olacağız A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Letonya maçı hakkında "Çok farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız" dedi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında 15 Ekim Pazar akşamı Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Oynanacak bu kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Letonya maçımız çok önemli"

Başarılı teknik adam, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli.

"Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç"

Montella, sabırlı olmaları gerektiğini ifade etti:

Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Türk taraftarların da ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu biliyoruz. Destekten şüphem yok. Yusuf Sarı, 1 haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün idmana çıkacak ve kararımızı vereceğiz.

Sacha Boey yanıtı

"Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" sorusu karşısında Montella şu yanıtı verdi:

Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız.

"Farklı bir stratejiyle sahada olacağız"

Vincenzo Montella, stratejilerinin çok farklı olacağını açıkladı.

Çok farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Çok sabırlı olacağız ve topu çevirdiğimizde hızlı çevireceğiz. Çok sabırlı oynamamız gerekiyor. Önemli bir maçımız var, kendi oyun planlarımızı işleyeceğiz.

"Onlar bu kadar istekliyken kazanmak çok normal"

İtalyan çalıştırıcı, sözlerini şöyle noktaladı: