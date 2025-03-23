Vincenzo Montella: Gurur duyuyorum

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanına konuk oldu.

A Milli Takım, Puskas Arena'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Macaristan karşısında sahasındaki ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONA ARMAĞAN EDİYORUM"

Montella, şunları dedi:

Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayın validesini kaybetti.

"GURUR DUYUYORUM"

İtalyan teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz.

"MİLLİ TAKIMIMIZ, ARTIK ÇOK DAHA FAZLA SAYGI GÖRÜYOR"

Montella, şu sözleri sarf etti:

Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik. Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici... Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz, Emirhan, Can... Bu mutluluk veriyor hepimize...

"HAKSIZLIK DEMEM BUNLARA"

Vincenzo Montella, flaş röportajda son olarak, şunları dedi: