Vincenzo Montella, Guus Hiddink'ten sonra bir ilki başardı A Milli Takımımız, deplasmanda Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla birlikte Vincenzo Montella, Guus Hiddink'in ardından çıktığı ilk 3 maçı kazanan ikinci yabancı teknik direktör oldu.

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Euro 2024 finallerine gitmeyi garantileyen A Milli Takım, Galler ile oynanacak son grup maçı öncesinde Almanya'ya konuk oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Milli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Almanya, 5. dakikada Kai Havertz ile 1-0 öne geçti. Milliler, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile önce skoru dengeledi, 45+2'de Kenan Yıldız ile öne geçti. Ev sahibi takım 49'da Füllkrug ile mücadelede beraberliği sağladı.

72 yıl sonra Almanya'yı deplasmanda devirdik

VAR incelemesinin ardından Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Ay yıldızlılar 71'de Yusuf Sarı'nın penaltı golüyle 3-2 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikaların başka gol çıkmayınca A Milli Takımımız, Haziran 1951'deki 2-1'lik galibiyetinden bu yana Almanya'yı deplasmanda ilk kez mağlup etti.

Üç maçını da kazandı

Alınan bu skorla birlikte Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella'nın aldığı başarılı sonuçlar dikkatleri çekti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0, Letonya'yı da 4-0 yenerek organizasyona katılım hakkı sağlayan A Milli Takım'da teknik direktör Montella, Almanya karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle birlikte ilk 3 maçını da kazanmış oldu.

İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım tarihinde Guus Hiddink'in ardından çıktığı ilk üç maçtan galip ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu.