Vincenzo Montella, Hatayspor’u ziyaret etti A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor’u ziyaret etti.

DHA

A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz günlerde teknik direktör değişikliği yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla son dönemde başarısız sonuçlara imza atan Alman teknik adam Stefan Kuntz'la yollarını ayırmış ve göreve Vincenzo Montella'yı getirmişti.

Ülkemizde iki sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ve takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne taşıyan 49 yaşındaki çalıştırıcı, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Hatayspor’a gerçekleştirdi.

Volkan Demirel ve Montella bir arada

İtalyan teknik adamı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı. Montella’yı tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella’nın yanında olduğunu belirtti. Montella da Hatayspor’a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)