Vincenzo Montella: İlk yarıda bir gol daha bulabilirdik A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında A Milli Takımımız, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan ve her dakikası çekişmeli geçen karşılaşmayı Milli Takımımız 1-0 kazandı.

Galibiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçı değerlendirdi.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı"

"Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik. Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi."

"İlk yarıda bir gol atma ihtimalimiz daha vardı"

"Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım. En üzücü tarafı, ilk yarıda bir gol atma ihtimalimiz daha vardı. O golü atamadığımız için yorucu oldu ama hepsiyle gurur duyuyorum. Takım ruhunu sahaya yansıttılar."

"Bütün takım çok iyiydi"

"Hepsi çok iyiydi. Herkes çok yüksek seviyede performans gösterdi. Samet uzun zamandır 90 dakika oynamıyor ama iyi performans gösterdi. Biz maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli bir adımdı. Çok mutluyum oraya gideceğimiz için. Ne kadar destek verebileceklerini biliyorum. O yüzden kesinlikle bizim için artı bir güç olacak."

"Sahada ruhlarını ortaya koyan futbolcularımız var"

"Aslında bütün futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar sahada ruhlarını ortaya koyan futbolcularımız var. Gerçekten sonuna kadar mücadele verdiler. Geri bildirim olarak baktığınızda 3 günde yaptıklarımız bize güzel bir cevap verdi sahada. Milli Takım ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimizden beri destek verdiler. Maçın başından itibaren bir birliktelik vardı ve sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

"Hırvatistan evinde ilk defa kaybetti"

"Aslında mükemmel bir akşam yarattılar bize futbolcularımız. Bunun aslında ne kadar büyük bir sportif başarı olduğunu şuradan anlayabiliriz, Hırvatistan evinde ilk defa kaybediyor, biz onları ilk defa mağlup ediyoruz. Ne kadar büyük bir başarı olduğunu buradan anlayabiliyoruz."

"Letonya maçı en zor maç olacak"

"Deneyimlerime göre, bir dahaki maçın en zor maç olduğunu düşünüyorum. Grubun sonuncusuyla oynuyorsunuz, tamamıyla farklı bir maça hazırlanmamız gerekiyor. 3 günde zihinsel ve fiziksel enerjimizi toparlamamız ve iyi hazırlanmamız lazım. Sadece mutlu olduğunu söyleyebilirim. İtalya ve Türkiye'nin 1000 yıllık tarihi var. Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye için çok önemli olacak. İtalya'nın gelişimi için de çok anlamlı bir yeri var."

"Hem zihinsel hem de fiziksel bir çalışma yaptık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella şöyle dedi:

"Bütün futbolcularımıza teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar ruhlarını sahada bırakan bir futbolcu grubu vardı. Üç gündür, hem zihinsel hem de fiziksel bir çalışma yaptık, taktiksel dışında. Sonuna kadar mücadele verdiler, taktiksel anlamda iyi bir cevap oldu. Üç günde yaptıklarımız yoğun da olsa bize sahada güzel cevap verdi. Milli takım ailesine teşekkür etmek istiyorum, geldiğimiz günden beri sürekli destek veriyorlar. Maçın başından itibaren sahada birliktelik vardı, sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

"Futbolcularımız sahada milli gurur duygularıyla mücadele verdiler"

"Futbolcularımız mükemmel bir akşam yaşattılar, sonuna kadar mücadele verdiler." diyen Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar büyük bir sportif başarı olduğunu şuradan anlayabiliriz. Hırvatistan, Avrupa elemelerinde kendi ülkesinde ilk defa kaybediyor. Biz de onları deplasmanda ilk defa yeniyoruz. Futbolcularımız sahada milli gurur duygularıyla mücadele verdiler. İlk yarıda sadece beni üzen tek taraf bir gol daha atabilirdik, atamadığımız için maç biraz daha uzadı. Enerjimizi biraz daha fazla harcadık. Deneyimlerime göre konuşmak gerekirse bir dahaki maçın en zor maç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü grubun sonuncusuyla oynuyorsunuz, tamamen farklı bir maça hazırlanmanız gerek. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyi hazırlanmamız gerek."

"Bir dahaki maça konsantre olmamız gerekiyor"

İtalyan teknik adam, "Grup liderliği için avantaj yakaladığınızı söyleyebilir miyiz?" sorusuna, "Hayır söyleyemeyiz, Hırvatistan'ın hala bir eksik maçı var, bizim de iki maçımız daha var. Şimdiden bir dahaki maça konsantre olmamız gerekiyor. Sonra yine bu konuşmaları yapabiliriz." yanıtını verdi.

Montella, "İsmail Yüksek ve Salih Özcan yan yana kusursuza yakın oynadı. Onların performansını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunuise şöyle yanıtladı:

"Geleceğimiz için çok güzel bir görüntü oldu"