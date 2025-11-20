Vincenzo Montella: Lucescu’yu çok iyi tanıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Turnuvanon play-off aşamasının kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde gerçekleşti.

İLK RAKİP ROMANYA

Avrupa elemeleri play-off turu kura çekiminde 1'inci torbada yer alan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, finale yükselmesi halinde de Slovakya - Kosova maçının galibiyle mücadele edecek.

MAÇLAR MART AYINDA

Romanya eşleşmesini iç sahada oynayacak olan ay-yıldızlılar, finale yükselmesi halinde deplasmanda maça çıkacak.

Tek maç üzerinden oynanacak bu eşleşmeler 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

"LUCESCU'YU İYİ TANIYORUM"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Yarı final aşamasında Romanya ile eşleştiğimizi hatırlatan Montella, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu’yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı’nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı" dedi.

ÖNEMİ YOK"

Muhtemel final eşleşmesi hakkında da görüş belirten Montella, "Slovakya’nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

"HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERMELİ"

Play-off turunda büyük işler başarmamız gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası’na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100’ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.